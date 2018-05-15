Младенович снялась с матча с Севастовой в Риме в ходе второй партии

Латвийка Анастасия Севастова (15) прошла во второй раунд турнира категории Premier 5 в Риме, победив француженку Кристину Младенович — 6:3, 3:0 отказ. Кристина снялась с матча из-за головокружения.



Теннисистки успели провести на корте 50 минут. Севастова выполнила 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Младенович ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные и не сумела заработать ни одного брейк-пойнта. Отметим, что за три гейма второй партии Кристина взяла всего два розыгрыша.



Во втором круге Севастова встретится с сербкой Александрой Крунич (LL), которая накануне нанесла поражение игравшей последний турнир в карьере итальянке Роберте Винчи (WC).