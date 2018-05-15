Остапенко победила Чжан Шуай в стартовом матче турнира в Риме

Латвийка Елена Остапенко (5) вышла в 1/8 финала турнира категории Premier 5 в Риме, победив китаянку Чжан Шуай в двух партиях — 6:2, 7:5.
Поединок продолжался 1 час 9 минут. Остапенко выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала все 5 брейк-пойнтов. На счету Чжан 3 подачи навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Следующая соперница действующей чемпионки «Ролан Гаррос» определится по итогам матча между британкой Йоханной Контой и Се Шувэй (Q) из Китайского Тайбэя, который состоится в среду, 16 мая.
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