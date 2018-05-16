Шарапова: Цибулкова здорово обороняется, но я этого не боюсь

Россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от встречи со словачкой Доминикой Цибулковой во втором раунде турнира категории Premier 5 в Риме.



«Я уже довольно давно не играла с ней. Она всегда была для меня очень тяжёлой соперницей, у нас каждый раз получались очень упорные матчи — особенно на грунте. Она много бегает по задней линии, здорово обороняется и заставляет много раз бить по мячу. Но я этого не боюсь, совсем нет. Я просто должна быть готова к этому, должна быть уверена в том, что смогу нанести на удар больше. Хочу идти вперёд немного чаще, чем сегодня, а не ждать, пока мяч прилетит ко мне, и позволять сопернице продолжать розыгрыш», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.

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