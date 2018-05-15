Шарапова победила Барти и сыграет с Цибулковой в Риме

Россиянка Мария Шарапова пробилась во второй круг турнира категории Premier 5 в Риме, нанеся поражение австралийке Эшли Барти (16) в трёх партиях — 7:5, 3:6, 6:2. В концовке Эшли отыграла двойной матчбол, но затем Мария дожала соперницу.



Поединок продолжался 2 часа 32 минуты. Шарапова выполнила 5 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Барти 6 подач навылет, 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



Следующей соперницей Шараповой станет словачка Доминика Цибулкова.