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Шарапова победила Барти и сыграет с Цибулковой в Риме

Шарапова победила Барти и сыграет с Цибулковой в Риме
Теннис / WTA

Россиянка Мария Шарапова пробилась во второй круг турнира категории Premier 5 в Риме, нанеся поражение австралийке Эшли Барти (16) в трёх партиях — 7:5, 3:6, 6:2. В концовке Эшли отыграла двойной матчбол, но затем Мария дожала соперницу.

Поединок продолжался 2 часа 32 минуты. Шарапова выполнила 5 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Барти 6 подач навылет, 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Следующей соперницей Шараповой станет словачка Доминика Цибулкова.

Рим (ж) 2018. 1-й круг
15 мая 2018 года, вторник. 18:05 МСК
Мария
Шарапова
Эшли
Барти
7:5 3:6 6:2
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