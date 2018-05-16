Конта обыграла Се Шувэй во втором круге турнира в Риме

Британская теннисистка Йоханна Конта вышла в третий круг турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй (Q) со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Йоханна совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Конта поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под пятым номером.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.