Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Текстильщик» – «Торпедо-Владимир»
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Конта обыграла Се Шувэй во втором круге турнира в Риме

Конта обыграла Се Шувэй во втором круге турнира в Риме
Теннис / WTA

Британская теннисистка Йоханна Конта вышла в третий круг турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй (Q) со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Йоханна совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Конта поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под пятым номером.

Рим (ж) 2018. 2-й круг
16 мая 2018 года, среда. 15:05 МСК
Йоханна
Конта
Се
Шувэй
6:0 6:4
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент