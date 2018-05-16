Севастова вышла в третий круг турнира в Риме, переиграв в двух сетах Крунич

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова вышла в третий круг турнира категории Premier, который проходит в Риме. 15-я ракетка соревнований обыграла сербку Александру Крунич (LL) со счётом 6:4, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Севастова, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Крунич 1 двойная ошибки и 5 упущенных брейк-пойнтов, она обошлась без эйсов.



В третьем круге Севастова встретится либо с бельгийкой Элисон ван Эйтванк (Q), либо с датчанкой Каролиной Возняцки (2).