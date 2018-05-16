Обзор скандального матча Кар. Плишкова — Саккари во втором круге турнира в Риме

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не сумела пробиться в третий круг турнира в Риме (Италия), в трёх партиях проиграв представительнице Греции Марии Саккари со счётом 6:3, 3:6, 5:7.

В концовке матча разразился скандал. При счёте 5:5 бывшая первая ракетка мира в одном из розыгрышей попала в линию, но арбитр зафиксировал аут. Каролина долго спорила и, как показал повтор, была права, но решение изменено не было и она в итоге проиграла гейм. Затем Саккари взяла свою подачу и выиграла матч.



После традиционного рукопожатия Плишкова нанесла несколько ударов ракеткой по судейской вышке. Чуть позже сестра Каролины Кристина раскритиковала арбитра Марту Мрозинскую и выразила надежду, что та больше не будет работать на матчах с участием сестёр Плишковых.

Кр. Плишкова раскритиковала арбитра, работавшего на матче её сестры