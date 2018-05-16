Кр. Плишкова раскритиковала арбитра, работавшего на матче её сестры

Чешская теннисистка Кристина Плишкова выступила с критикой в адрес арбитра Марты Мрозински, которая работала на поединке второго круга турнира в Риме Мария Саккари Греция) – Каролина Плишкова (Чехия). После окончания поединка шестая ракетка соревнований пробила дыру в судейской вышке.



«Это худшее, что я когда-либо видела на уровне WTA. Надеюсь, что эта леди, Марта Мрозинска, никогда не будет работать на наших с сестрой матчах. В чёрный список навсегда», — написала Кристина на своей странице в сети «Твиттер».

Саккари в третьем круге встретится с немкой Анжеликой Кербер (11), обыгравшей румынку Ирину Бегу.

Разъярённая Кар. Плишкова после поражения пробила дыру в судейской вышке