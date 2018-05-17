Гаврилова стала соперницей Шараповой по третьему кругу турнира в Риме

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова вышла в третий круг турнира категории Premier, который проходит на грунтовых кортах Рима. 24-летняя уроженка Москвы обыграла третью ракету мира Гарбинье Мугурусу со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (8:6). В третьем сете Гаврилова уступала со счётом 0:4 и отыграла два матчбола.

Продолжительность поединка составила 3 часа 11 минут. 24-я ракетка мира выполнила 1 подачу навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Мугурусы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 13 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Гаврилова поспорит с экс первой ракеткой мира Марией Шараповой.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.