Гаврилова стала соперницей Шараповой по третьему кругу турнира в Риме

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова вышла в третий круг турнира категории Premier, который проходит на грунтовых кортах Рима. 24-летняя уроженка Москвы обыграла третью ракету мира Гарбинье Мугурусу со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (8:6). В третьем сете Гаврилова уступала со счётом 0:4 и отыграла два матчбола.
Продолжительность поединка составила 3 часа 11 минут. 24-я ракетка мира выполнила 1 подачу навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Мугурусы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 13 упущенных брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал Гаврилова поспорит с экс первой ракеткой мира Марией Шараповой.
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