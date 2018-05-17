Дель Потро: Гоффен может дойти до финала в Риме и вообще любого турнира

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поделился ожиданиями от матча с бельгийцем Давидом Гоффеном в третьем круге «Мастерса» в Риме.

«Это точно будет непростой матч для меня. Давид демонстрирует прекрасный теннис. Он может дойти до финала в Риме и вообще любого турнира. Это будет большое испытание. Я постараюсь сыграть лучше, чем с Циципасом. У Давида отличный стиль игры, он очень быстрый. Ему нравится играть на задней линии и действовать разнообразно. Он очень умный теннисист, так что матч получится интересным», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.