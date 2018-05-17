Касаткина проиграла Свитолиной на турнире в Риме, выиграв первый сет 6:0

Россиянка Дарья Касаткина (14) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Риме, в трёх партиях проиграв действующей чемпионке украинке Элине Свитолиной (4) со счётом 6:0, 3:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 36 минут. Дарья совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Свитолина в Риме.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит либо с представительницей Греции Марией Саккари, либо с немкой Анжеликой Кербер (11).