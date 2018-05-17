Нисикори разгромил Кольшрайбера в третьем круге «Мастерса» в Риме

Японский теннисист Кей Нисикори обеспечил себе место в четвертьфинале «Мастерса» в Риме, обыграв немецкого спортсмена Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:1, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 6 минут. На счету японца 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта. Кольшрайбер выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и упустил 2 брейк-пойнта.



За выход в полуфинал Нисикори, занимающий 24-е место в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 11) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.