Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Гоффен: дель Потро очень опасен, но мне удалось применить правильную тактику

Гоффен: дель Потро очень опасен, но мне удалось применить правильную тактику
Теннис / ATP

Бельгиец Давид Гоффен (9) вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, обыграв аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5) на отказе соперника.

«Я очень хорошо начал прошедший поединок. Мне удалось применить правильную тактику, сопернику пришлось работать по всем фронтам. Дель Потро сумел вернуться в игру. Когда он действует в подобном ключе, то всегда представляется опасным соперником. Глядя на матчи аргентинца, кажется, что он устал, но это не так. Хуан-Мартин всегда очень опасен», — приводит слова Гоффена официальный сайт ATP.

В четвертьфинале бельгиец встретится с немцем Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент