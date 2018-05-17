Фоньини: Надаль — величайший теннисист, меня ждёт тяжёлый поединок

Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал победу над немцем Петером Гоёвчиком со счётом 6:4, 6:4 в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме. За выход в полуфинал уроженец Сан-Ремо поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (1).



«Я не очень хорошо знаю Гоёвчика. По правде говоря, статус фаворита поединка накладывал свой отпечаток, давление заметно возросло. К счастью, мне удалось добиться успеха в самых важных розыгрышах матчей. Я трижды обыгрывал Надаля, но он является величайшим игроком на грунте. Меня ждёт очень тяжёлый матч», — приводит слова Фоньини Ubitennis.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.