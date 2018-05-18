Джокович: за последний год я провёл не так много матчей подобного качества

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме. В третьем круге он обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:1, 7:5. За выход в полуфинал Новак поспорит с японцем Кеем Нисикори.

«Я очень рад. За последние 12 месяцев я провёл не так много матчей подобного качества. Пожалуй, это был один из трёх матчей, которые я провёл на таком уровне за прошедший год. Так что ощущения отличные. Здорово, что такая игра пришлась на место, которое я очень люблю и где получаю огромную поддержку. Чувствую, что с каждым матчем становлюсь сильнее. Надеюсь, я продолжу двигаться в этом направлении.

Странно было играть с Кеем в первом круге турнира в Мадриде. Это был упорный поединок. Я ожидаю такого же в четвертьфинале. Думаю, будет большая битва", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.