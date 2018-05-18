Павлюченкова и Вихлянцева могут встретиться во втором круге в Страсбурге

Состоялась жеребьёвка основной сетки грунтового турнира категории International в Страсбурге.



Россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная под третьим номером, в первом круге встретится с немкой Татьяной Марией. Победительница матча в следующем раунде встретится либо с россиянкой Натальей Вихлянцевой, либо с румынкой Моникой Никулеску.



Первая ракетка соревнований, австралийка Эшли Барти, сыграет с кем-то из квалификации, а ещё одна представительница Австралии, Дарья Гаврилова (2), встретится с американкой Дженнифер Брэди.