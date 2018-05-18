Тим, Иснер, Сок и Чхун Хён узнали потенциальных соперников на турнире в Лионе

Состоялась жеребьёвка основной сетки грунтового турнира категории ATP 250, который пройдёт в Лионе (Франция).



Австриец Доминик Тим, посеянный под первым номером, вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником будет либо испанец Роберто Карбальес-Баэна, либо кто-то из квалификации. Вторая ракетка соревнований американец Джон Иснер во втором круге встретится с победителем матча Федерико Дельбонис (Аргентина) — Раду Албот (Молдавия).



Американец Джек Сок (3) в стартовом поединке сыграет либо с соотечественником Тейлором Фритцом, либо с австралийцем Мэттью Эбденом. Четвёртый номер посева южнокореец Чхун Хён встретится либо с французом Жилем Симоном, либо с кем-то из квалификации.



Россиянин Даниил Медведев отказался от выступления на соревнованиях, вместо него в основную сетку был заявлен серб Душан Лайович.

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