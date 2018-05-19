Россиянин Гахов не сумел пробиться в основную сетку турнира в Женеве

Россиянин Иван Гахов не сумел пробиться в основную сетку турнира категории ATP 250, который проходит в Женеве (Швейцария). В стартовом раунде квалификации 21-летний спортсмен уступил чеху Лукашу Росолу со счётом 1:6, 3:6.



Продолжительность матча составила 58 минут. Российский теннисист исполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 3 брейк-пойнтов. Кроме того Иван четырежды проиграл собственную подачу.

Вы можете ознакомиться с основной сеткой турнира в Женеве на «Чемпионате».