Отец Фоньини: Надаля невозможно обыграть без запрещённых методов

Отец итальянского теннисиста Фабио Фоньини Фульвио поделился мнением по поводу поражения сына от испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.



«Чтобы обыграть Рафу, нужно прибегнуть к запрещённым действиям. Фабио проиграл не просто прирождённому чемпиону, но и лучшему теннисисту мира. На мой взгляд, Надаль превосходит Федерера, хотя я готов, что эту точку зрения подвергнут критике», — приводит слова Фульвио Sky Sport.



Надаль вернёт звание первой ракетки мира, если сумеет завоевать титул на соревнованиях в столице Италии.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.