Отец Фоньини: Надаля невозможно обыграть без запрещённых методов

Отец итальянского теннисиста Фабио Фоньини Фульвио поделился мнением по поводу поражения сына от испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.
«Чтобы обыграть Рафу, нужно прибегнуть к запрещённым действиям. Фабио проиграл не просто прирождённому чемпиону, но и лучшему теннисисту мира. На мой взгляд, Надаль превосходит Федерера, хотя я готов, что эту точку зрения подвергнут критике», — приводит слова Фульвио Sky Sport.
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