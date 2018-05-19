Янчук: Шарапова уже на подходе к тому, чтобы претендовать на высокие места

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российской теннисистки Марии Шараповой в полуфинале турнира в Риме (Италия) от румынки Симоны Халеп со счётом 6:4, 1:6. 4:6.

«Шанс пройти дальше был, но тут главное, что она вышла в полуфинал. А это почётно, у неё были серьёзные соперницы. Это говорит о том, что Маша на подходе к тому, чтобы претендовать на высокие места. Но пока трудновато играть подряд, есть проблемы с движением. Ей надо прибавить в физической подготовке. Отсюда ошибок будет меньше. Усталость сказывается. Мария на пути становления. На «Ролан Гаррос» она будет сеяной, это ей поможет. Будем верить, что всё будет хорошо. Всё зависит от того, с кем она будет играть во Франции.

Отрадно, что Маша прибавила в уверенности. Ибо до этого Машу обыгрывали на её же ошибках. Можем ожидать прорыва, но главная сложность в том, что много матчей подряд будет. Продвинуться далеко она может», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.