Карреньо-Буста: выход в полуфинал US Open добавил мне уверенности в себе

Испанец Пабло Карреньо-Буста рассказал, как на него повлиял выход в полуфинал US Open — 2017.



«Я не ожидал, что дойду до полуфинала US Open уже в прошлом году, но я много и упорно работал, так что не думаю, что мне просто повезло или что я ухватил свой единственный шанс. Конечно, сделать это было очень тяжело, а оставаться на таком уровне игры ещё сложнее, так что я стараюсь наслаждаться каждым моментом в туре. В любом случае этот результат добавил мне уверенности в себе», — цитирует Карреньо-Бусту Tennis World USA.

На «Мастерс 1000» в Риме Пабло дошёл до четвертьфинала, где проиграл хорвату Марину Чиличу.