Ракетки Надаля и Фоньини были проданы на благотворительном аукционе

Ракетка испанца Рафаэля Надаля с его автографом, посвящённая прошлогодней 10-ой победе теннисиста на «Ролан Гаррос», была продана на благотворительном аукционе. Об этом сообщает Tennis World USA. Деньги с её продажи будут потрачены на то, чтобы оплатить отдых в лагере детям, которые испытывают серьёзные хронические проблемы неврологического или диабетического характера.



Также была продана ракетка итальянца Фабио Фоньини, который в трёх партиях проиграл Надалю в четвертьфинале «Мастерс 1000» в Риме.