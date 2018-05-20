Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Кабаль и Фара завоевали титул в Риме в парном разряде

Кабаль и Фара завоевали титул в Риме в парном разряде
Теннис / ATP

Колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара (6) стали чемпионами «Мастерс 1000» в Риме, победив испанца Пабло Карреньо-Бусту и португальца Жоау Соузу (Alt) на чемпионском тай-брейке — 3:6, 6:4, [10:4].

Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. Кабаль и Фара выполнили два эйса, допустили четыре двойные ошибки и использовали один брейк-пойнт из трёх. На счету Карреньо-Бусты и Соузы три подачи навылет, две двойные и один реализованный брейк-пойнт из 2. Это первая победа колумбийцев на турнире категории «Мастерс».

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент