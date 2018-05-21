Шаповалов поднялся на 2-ю позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — 6-й

Канадец Денис Шаповалов поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21, американец Райлли Опелка — на восьмую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на шестой позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 21 мая

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3135.

2 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 775.

3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 759.

4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 618.

5 (5). Тейлор Фритц (США) — 502.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 440.

7 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 419.

8 (11). Райлли Опелка (США) — 291.

9 (8). Марк Полманс (Австралия) — 253.

10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 249.