Шаповалов поднялся на 2-ю позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — 6-й

Канадец Денис Шаповалов поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21, американец Райлли Опелка — на восьмую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на шестой позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 21 мая
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3135.
2 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 775.
3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 759.
4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 618.
5 (5). Тейлор Фритц (США) — 502.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 440.
7 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 419.
8 (11). Райлли Опелка (США) — 291.
9 (8). Марк Полманс (Австралия) — 253.
10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 249.
Надаль обыграл в трёх сетах А. Зверева в финале «Мастерса» в Риме