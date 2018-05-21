Свитолина в шестой раз кряду обыграла первую ракетку мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) защитила титул на турнире категории Premier в Риме, обыграв в решающем поединке румынку Симону Халеп (1) со счётом 6:0, 6:4.



23-летняя уроженка Одессы в шестой раз кряду победила теннисистку, занимающую первое место в рейтинге WTA. До этого она трижды обыгрывала немку Анжелику Кербер, по разу – американку Серену Уильямс и Халеп. Только младшая из сестёр Уильямс побеждала украинку, будучи первой ракеткой мира.



Победа в столице Италии позволила Свитолиной подняться на четвёртое место в чемпионской гонке WTA.

Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Свитолина — 4-я, Шарапова — 23-я