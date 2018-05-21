Цонга может пропустить сезон турниров на траве

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга может пропустить весь сезон турниров на траве, сообщает Ouest-France со ссылкой на брата теннисиста Энцо.

33-летний Цонга перенёс операцию на колене в начале апреля. Травму он получил ещё в феврале, во время полуфинала турнира в Монпелье против Люка Пуи.

На прошлой неделе Цонга сообщил, что не примет участия в турнирах на грунте. Ранее француз снялся с турнира в Лионе и «Ролан Гаррос». В календаре Цонги пока значится турнир в Лондоне, который пройдёт в июне, но, по всей видимости, французский теннисист не успеет к нему восстановиться.

Под вопросом находится и участие Цонги в Уимблдоне, который будет проходить со 2 по 15 июля. В 2011 и 2012 годах Цонга доходил до полуфинала этого турнира. В 2018-м француз принял участие лишь в двух турнирах.