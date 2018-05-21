Надаль: Зверев добьётся успехов на турнирах «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал последние успехи немца Александра Зверева, которого он обыграл в финале турнира в Риме (6:1, 1:6, 6:3). Надаль уверен, что в ближайшие годы Зверев начнёт побеждать на турнирах «Большого шлема».

«Если он не добьётся успехов на турнирах «Большого шлема» в ближайшие два года, можете найти меня и сказать, что я совсем ничего не понимаю в теннисе. Но я уверен, что всё будет так, как я предполагаю.

Зверев – один из лучших игроков в мире. А для лучших неважно, играть в трёх- или пятисетовом формате.

Если ты можешь выигрывать турниры серии «Мастерс», то ты можешь быть успешным на любых соревнованиях. А у него уже были успехи в «Мастерсах». Что касается турниров «Большого шлема», то у него всё ещё впереди.

Думаю, что неудачи Зверева в этих турнирах являются лишь стечением обстоятельств. Он находится на очень высоком уровне, позволяющем биться за самые высокие места», — цитирует Надаля Tennis World USA.