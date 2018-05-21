Беккер: Зверев отлично играл против Надаля

Борис Беккер, экс-первая ракетка мира, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Игр в Барселоне-1992 и бывший тренер серба Новака Джоковича прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля над немцем Александром Зверевым в финале турнира в Риме (6:1, 1:6, 6:3).

«Поздравляю Рафу с тем, что он был собой, Рафой! Должен сказать и несколько слов о Саше, отличная игра, страсть на корте и дисциплина! На протяжении всей недели он играл отлично. Дождь пошёл в ненужное/нужное (для кого-то) время», — написал в своём «твиттере» Беккер.

Надаль обыграл в трёх сетах А. Зверева в финале «Мастерса» в Риме