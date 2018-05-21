Младенович: зачем мне тренер? Предпочитаю консультанта по тактике

Французская теннисистка Кристина Младенович не считает, что ей нужен персональный тренер. Спортсменка отметила, что на данном этапе карьеры она предпочитает вести подготовку без тренера.

«Я не могу представить себе тренера, у которого не было собственной успешной карьеры игрока. Если тренер не добился успехов в своей карьере, то что он мне сможет дать? Уровень, на котором мы играем, не предполагает тренировок каких-то технических аспектов. Сегодня мне скорее нужен хороший тактик с большим опытом. Поэтому лучше всего работать с бывшим игроком, который может использовать свои знания и опыт, чтобы помочь мне», — цитирует Младенович Ubitennis со ссылкой на Roland Magazine.

В настоящее время Младенович пользуется услугами бывшего сербского теннисистка Янко Типсаревича, который выступает в роли консультанта.