Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Младенович: зачем мне тренер? Предпочитаю консультанта по тактике

Младенович: зачем мне тренер? Предпочитаю консультанта по тактике
Теннис / WTA

Французская теннисистка Кристина Младенович не считает, что ей нужен персональный тренер. Спортсменка отметила, что на данном этапе карьеры она предпочитает вести подготовку без тренера.

«Я не могу представить себе тренера, у которого не было собственной успешной карьеры игрока. Если тренер не добился успехов в своей карьере, то что он мне сможет дать? Уровень, на котором мы играем, не предполагает тренировок каких-то технических аспектов. Сегодня мне скорее нужен хороший тактик с большим опытом. Поэтому лучше всего работать с бывшим игроком, который может использовать свои знания и опыт, чтобы помочь мне», — цитирует Младенович Ubitennis со ссылкой на Roland Magazine.

В настоящее время Младенович пользуется услугами бывшего сербского теннисистка Янко Типсаревича, который выступает в роли консультанта.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент