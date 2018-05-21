В 18:15 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Страсбурге (Франция), в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова (3) и представительница Германии Татьяна Мария. Соперницы встречались в 2017 году на турнире в Монтеррее. Победу в том матче одержала Анастасия — 6:1, 6:3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Мария в Страсбурге.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Страсбурге поспорит с россиянкой Натальей Вихлянцевой.