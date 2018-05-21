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Ф. Майер не сумел выйти во второй круг турнира в Женеве

Ф. Майер не сумел выйти во второй круг турнира в Женеве
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Флориан Майер не сумел выйти во второй круг на турнире категории ATP 250 в Женеве (Швейцария). В стартовом матче он проиграл испанцу Бернабе Сапата-Миральесу (Q) со счётом 3:6, 2:6.

Продолжительность поединка составила 58 минут. Сапата-Миральес выполнил 5 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Майера 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 упущенный брейк-пойнт.

В следующем круге испанец, занимающий 281-е место в рейтинге ATP, встретится с итальянцем Андреасом Сеппи, посеянным под седьмым номером.

Мужчины. Женева. Первый круг
Теннис Сандгрен (США) — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR) – 1:6, 6:1, 6:0.

Женева 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 15:15 МСК
Флориан
Майер
Бернабе
Сапата-Миральес
3:6 2:6
Женева 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 14:55 МСК
Андреас
Хайдер-Маурер
Теннис
Сандгрен
6:1 1:6 0:6
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