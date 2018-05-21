Ф. Майер не сумел выйти во второй круг турнира в Женеве

Немецкий теннисист Флориан Майер не сумел выйти во второй круг на турнире категории ATP 250 в Женеве (Швейцария). В стартовом матче он проиграл испанцу Бернабе Сапата-Миральесу (Q) со счётом 3:6, 2:6.



Продолжительность поединка составила 58 минут. Сапата-Миральес выполнил 5 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Майера 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 упущенный брейк-пойнт.



В следующем круге испанец, занимающий 281-е место в рейтинге ATP, встретится с итальянцем Андреасом Сеппи, посеянным под седьмым номером.



Мужчины. Женева. Первый круг

Теннис Сандгрен (США) — Андреас Хайдер-Маурер (Австрия, SR) – 1:6, 6:1, 6:0.