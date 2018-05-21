Павлюченкова не отдала сопернице ни одного гейма на старте турнира в Страсбурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова (3) успешно стартовала на соревнованиях в Страсбурге. В двух партиях третья сеяная разгромила представительницу Германии Татьяну Марию — 6:0, 6:0.



Продолжительность противостояния составила 50 минут. Анастасия выполнила 3 эйса и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 22 выигранных розыгрыша в матче. В первом сете 64-я ракетка мира и вовсе выиграла лишь 8 розыгрышей.



Соперницей Павлюченковой по второму кругу станет ещё одна россиянка — Наталья Вихлянцева.