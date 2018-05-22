Бычкова: даже Федерер занимается усовершенствованием совершенного

Российская теннисистка, тренер и телекомментатор Екатерина Бычкова в своей колонке на «Чемпионате» рассказала о важности работы над техникой и привела пример ряда игроков топ-уровня.



«Немногие замечают, как на самом деле исправляют разные нюансы в предсезонную подготовку топовые теннисисты. Даже Федерер, и тот занимается, казалось бы, усовершенствованием совершенного. Все работают над моментами, которые незаметны непрофессиональному глазу. У кого-то это получается, у кого-то нет, но то, что все без исключения пытаются, это факт. Даже простой пример из последних – Каролина Возняцки. Как только она смогла добавить в скорости ударов в начале сезона, сразу покорился первый «Шлем».

Так же Мария Шарапова работала над подачей, Энди Маррей над ударом справа, Надаль подтянул свои две руки, и дальше можно перечислять до бесконечности. Не знаю, помнят ли ещё болельщики, как мучилась с подачей в своё время Елена Дементьева. Сколько сил, времени и нервов она потратила, пытаясь исправить ранее не ей совершённые ошибки. Поверьте, менять что-то в зрелом возрасте труднее в разы. Всё нужно делать в своё время", — написала Бычкова.