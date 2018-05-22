Фомина и Гончова вышли в четвертьфинал турнира в Нюрнберге в парном разряде

Российская теннисистка Алёна Фомина и представительница Словакии Михаэла Гончова вышли в четвертьфинал турнира в Нюрнберге (Германия) в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли американку Варвару Лепченко и венгерку Фанни Штолляр со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

За выход в полуфинал соревнований в Нюрнберге Фомина и Гончова поспорят с победительницами матча Николь Меликар (США)/Квета Пешке (Чехия, 1) — Надия Подороска (Аргентина)/Анна Зая (Германия).