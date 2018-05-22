Американская теннисистка Шелби Роджерс перенесла операцию на колене. Спортсменка не принимала участия в турнирах с марта 2018 года, когда она выступила на турнире в Чарльстоне (США).

«Не та фотография, которую я бы хотела здесь публиковать, но спешу сообщить всем новости. Я перенесла операцию на колене на прошлой неделе. Теперь мне придётся восстанавливаться на протяжении некоторого времени. Надеюсь, что болевые ощущения уйдут, а я восстановлюсь быстро. Спасибо всем за поддержку! Настало время подготовки к возвращению», — написала Роджерс в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Роджерс.

В настоящее время 25-летняя Роджерс занимает 81-е место в рейтинге WTA. Её лучшим результатом было 48-е место.