Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Джонсон обыграл Копила в первом круге турнира в Женеве

Джонсон обыграл Копила в первом круге турнира в Женеве
Теннис / ATP

Американский теннисист Стив Джонсон (6) вышел во второй круг турнира в Женеве (Швейцария), в двух партиях обыграв представителя Румынии Мариуша Копила со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Стив 11 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Джонсон поспорит с победителем чешского противостояния Иржи Веселы — Лукаш Росол (Q).

Женева 2018. 1-й круг
22 мая 2018 года, вторник. 14:50 МСК
Мариуш
Копил
Стив
Джонсон
6:7 3:6
Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос»
На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент