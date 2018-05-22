Джонсон обыграл Копила в первом круге турнира в Женеве

Американский теннисист Стив Джонсон (6) вышел во второй круг турнира в Женеве (Швейцария), в двух партиях обыграв представителя Румынии Мариуша Копила со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. Стив 11 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Джонсон поспорит с победителем чешского противостояния Иржи Веселы — Лукаш Росол (Q).