Родина с победы стартовала в квалификации «Ролан Гаррос» и сыграет с Шариповой

Российская теннисистка Евгения Родина (10) вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу Индии Анкиту Райну со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту. Евгения совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счёту её соперницы 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в финал квалификации Открытого чемпионата Франции Родина поспорит с представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой.