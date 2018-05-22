Гарсия-Лопес стал первым четвертьфиналистом турнира в Лионе

Испанский теннисист Гильермо Гарсия-Лопес вышел в четвертьфинал турнира в Лионе (Франция), в двух партиях обыграв представителя Франции Кальвена Эмери со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Гильермо трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Гарсия-Лопес поспорит с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 1) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).