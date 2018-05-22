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Калинская успешно стартовала в квалификации «Ролан Гаррос»

Калинская успешно стартовала в квалификации «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянка Анна Калинская не испытала проблем в стартовом матче квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции. В двух партиях Анна взяла верх над представительницей США Кейлой Дей – 6:2, 6:0.

Продолжительность противостояния составила 55 минут. Россиянка дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 ошибки на подаче и 1 брейк.

Во втором раунде Калинская встретится с победительницей пары Софья Жук (24) – Валентини Грамматикопулу (Греция).

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