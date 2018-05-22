Тим уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Лионе

Австриец Доминик Тим (1) добыл уверенную победу над представителем Испании Роберто Карбальесом-Баэно в рамках второго круга соревнований в Лионе – 6:2, 6:4.



Матч продолжался 1 час 12 минут. На счету первой ракетки турнира 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Его соперник выполнил 2 подачи навылет и допустил 3 ошибки на подаче.

Тим одержал первую победу в последних трех матчах на грунте – ранее он уступил немцу Александру Звереву в финале турнира в Мадриде, а свой путь в Риме Доминик закончил уже в первом раунде, уступив итальянцу Фабио Фоньини.

Соперником Доминика по четвертьфиналу станет еще один испанец Гильермо Гарсия-Лопес.