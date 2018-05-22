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Дияс: не люблю грунт, но очень довольна победой

Дияс: не люблю грунт, но очень довольна победой
Теннис / WTA

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс прокомментировала победу над представительницей Венгрии Тимей Бабош (6) в рамках второго раунда соревнований в Страсбурге — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.

«Это был действительно тяжелейший матч. Тимя играла прекрасно. Она обладает мощнейшими ударами, отличной подачей и классно двигается по корту.

Мне пришлось бороться за каждый мяч. Грунт не является моим любимым покрытием, но сегодня я пыталась играть очень агрессивно и это сработало. Я очень довольна сегодняшней победой», — цитирует Зарину официальный сайт WTA.

Соперницей Дияс по четвертьфиналу станет победительница матча между россиянками Анастасией Павлюченковой и Натальей Вихлянцевой.

Страсбург 2018. 2-й круг
22 мая 2018 года, вторник. 16:30 МСК
Зарина
Дияс
Тимя
Бабош
7:6 4:6 6:2
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».
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