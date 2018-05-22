Джокович: плохо, что крупные турниры составляют расписание за месяцы до старта

Серб Новак Джокович, высказывавший недовольство расписанием своих поединков с Кеем Нисикори и Рафаэлем Надалем в Риме, подверг критике систему составления расписания финальных дней за несколько месяцев до старта крупных соревнований.



«Расписание матчей на турнирах влияет на многие аспекты игры. Мне не нравится, что большая часть крупных турниров составляет расписание на последние дни за три, а то и за шесть месяцев до старта. Понятно, что есть телевизионные права и всё остальное, и я понимаю, что телевидение заинтересовано в том, чтобы знать расписание заранее. Но организаторы по крайней мере могли бы обсуждать это с игроками. Думаю, Совет игроков должен принимать в этом участие, а с нами никто и никогда не связывался на этот счёт. Не считаю, что это справедливо. Но мы обсудим это на следующих встречах Совета и, надеюсь, сумеем что-то изменить», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Джокович: расписание составлено просто отвратительно, и не только в Риме