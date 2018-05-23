Халеп, С. Уильямс, Шарапова вошли в список участниц Уимблдона-2018

Стал известен список участниц Уимблдона в женском одиночном разряде, сообщает официальный сайт турнира, который пройдёт со 2 по 15 июля 2018 года.

В заявочный список, в частности, включены румынка Симона Халеп, датчанка Каролина Возняцки, американки Серена и Винус Уильямс, Слоан Стивенс, испанка Гарбинье Мугуруса, украинка Элина Свитолина, представительница Латвии Елена Остапенко, чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова, француженка Каролин Гарсия.

В список заявленных вошли россиянки Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова. Третьей в списке запасных значится Анна Блинкова.

«Я прошла через множество испытаний. И вы спрашиваете, почему я улыбаюсь?» Мария Шарапова провела на кортах Рима 12 часов. Она проиграла Симоне Халеп, но подходит к «Ролан Гаррос» в приподнятом настроении.