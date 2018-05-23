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Барти вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Барти вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Франции Полин Пармантье со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Эшли 3 раза подала навылет и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Страсбурге Барти поспорит с представительницей Китая Ван Цян. Турнир завершится 26 мая.

Страсбург 2018. 2-й круг
23 мая 2018 года, среда. 15:45 МСК
Эшли
Барти
Полин
Пармантье
6:1 6:4
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