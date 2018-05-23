Барти вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Франции Полин Пармантье со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Эшли 3 раза подала навылет и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Страсбурге Барти поспорит с представительницей Китая Ван Цян. Турнир завершится 26 мая.

Барти стартовала на турнире в Страсбурге с победы над Кумкхум