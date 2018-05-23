Шарапова представила наряд, в котором сыграет на «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова представила наряд от компании Nike, в котором будет выступать на Открытом чемпионате Франции, втором в сезоне турнире «Большого шлема».



31-летняя спортсменка выложила фотографии на своей странице в сети «Твиттер».

Экс-первая ракетка мира является двукратной победительницей «Ролан Гаррос». Она первенствовала в Париже в 2012 и 2014 годах. В прошлом сезоне организаторы соревнований решили не предоставлять уроженке Нягани «уайлд-кард», в результате чего ей пришлось пропустить турнир.