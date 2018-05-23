Федерер: хочу, чтобы мои дети играли в теннис на любительском уровне

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, занимающий второе место в рейтинге ATP, рассказал об особенностях воспитания своих детей.



«Дети немного играют в теннис. Это небольшое требование, которое поступило от нас с женой. Не поймите меня неправильно. Я не хочу, чтобы мои дети стали профессиональными игроками, но при этом рассчитываю, что они просто смогут хорошо проводить время с ракеткой в руках на любительском уровне.



У меня четверо детей, но ни одному из них ещё нет и 10 лет. Девочки пытаются занять главенствующее положение, поскольку старше мальчиков, а ребята уже в том возрасте, когда способны самостоятельно давать отпор. Всё это напоминает организованный хаос, а нам с женой иногда приходится выступать в качестве арбитров», — приводит слова Федерера The Wall Street Journal.



36-летний уроженец Базеля — отец четырёх детей. Его дочерям Шарлин и Майле по восемь лет, а сыновьям Лео и Ленни по четыре года.

Муза для Федерера. Как Мирка повлияла на карьеру нестареющего швейцарца 11 апреля Роджер и Мирка Федереры отметят девятилетие свадьбы. Роджер признался: именно жена убедила его в том, что надо продолжить карьеру.