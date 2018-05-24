Стосур: матч с Цибулковой не станет лёгкой прогулкой

Австралийская теннисистка Саманта Стосур обыграла соотечественницу Дарью Гаврилову (2) со счётом 6:3, 6:4 во втором круге турнира в Страсбурге (Франция). Следующей соперницей Стосур будет словачка Доминика Цибулкова, посеянная под пятым номером.



«Меня ждёт сложное испытание в лице Цибулковой. Мы провели несколько матчей, и победа чаще доставалась мне. Конечно, это позитивный момент, но я понимаю, что предстоящая игра не станет лёгкой прогулкой», — цитирует Стосур официальный сайт WTA.



Турнир во Франции с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 26 мая.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».