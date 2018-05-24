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Павлюченкова победила Дияс и сыграет с Барти в полуфинале турнира в Страсбурге

Павлюченкова победила Дияс и сыграет с Барти в полуфинале турнира в Страсбурге
Теннис / WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова (3) вышла в полуфинал турнира в Страсбурге (Франция), в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Зарину Дияс со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 5 геймов на подаче соперницы. На счету Зарины 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Дияс в Страсбурге.

За выход в финал соревнований в Страсбурге Павлюченкова сразится с австралийкой Эшли Барти (1).

Страсбург 2018. 1/4 финала
24 мая 2018 года, четверг. 13:55 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Зарина
Дияс
6:4 6:2
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».
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