Сёстры Уильямс получили «уайлд-кард» на парный турнир «Ролан Гаррос»

Американские теннисистки Серена Уильямс и Винус Уильямс получили «уайлд-кард» от организаторов «Ролан Гаррос» на парный турнир, сообщает журналист New York Times Бен Ротенберг.

Уильямс дважды выигрывали «Ролан Гаррос» в парном разряде. В 2010 году они в финале обыграли чешку Квете Пешке и словенку Катарину Среботник. А свою первую победу американки одержали в 1999 году. Тогда они обыграли швейцарку Мартину Хингис и россиянку Анну Курникову (6:3, 6:7, 8:6).

Винус и Серена Уильямс также выступят в одиночном разряде. Серена, пропустившая почти год в связи с рождением дочери, не получила номера в посеве турнира.