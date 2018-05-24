Цибулкова победила Стосур и вышла в полуфинал соревнований в Страсбурге

Словачка Доминика Цибулкова вышла в полуфинал турнира категории International, который проходит на грунтовых кортах Страсбурга (Франция). В четвертьфинале пятая ракетка соревнований переиграла австралийку Саманту Стосур со счётом 6:4, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Цибулкова выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету 60-й ракетки мира 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта.



За выход в финал соревнований во Франции Цибулкова поспорит с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (4).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».